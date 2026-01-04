Más Información

Myles Garrett rompió el récord de capturas en una misma temporada en la NFL

Myles Garrett rompió el récord de capturas en una misma temporada en la NFL

Futbolistas del Mallorca se vuelven virales por vestir igual que Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

Futbolistas del Mallorca se vuelven virales por vestir igual que Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord en el futbol europeo; este es su logro con el AEL Limassol

Guillermo Ochoa rompe un nuevo récord en el futbol europeo; este es su logro con el AEL Limassol

Julián Quiñones empieza el año con un espectacular gol; le bastaron quince segundos para anotar en Arabia Saudita

Julián Quiñones empieza el año con un espectacular gol; le bastaron quince segundos para anotar en Arabia Saudita

Cruz Azul vs Jaiba Brava: Horario y canales para ver el primer partido de la Máquina este 2026; hoy, domingo 4 de enero

Cruz Azul vs Jaiba Brava: Horario y canales para ver el primer partido de la Máquina este 2026; hoy, domingo 4 de enero

Este domingo escribió su nombre con letras doradas en la historia de la NFL. En la última semana de la temporada regular, rompió el récord de capturas en una misma temporada al detener al mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow.

El mejor jugador defensivo de los Browns, y quizás de toda la liga, consiguió su captura número 23 de la temporada cuando faltaban cinco minutos para que termine el partido ante los Bengals. En la mitad del campo de juego, Garrett superó el bloqueo de Orlando Brown Jr. y agarró a Burrow por la espalda.

Lee también

De inmediato, consciente de su logro, el cual le costó varias semanas poder alcanzarlo, Garrett alzó los brazos al cielo y festejó acompañado de sus compañeros. Además, la transmisión enfocó a sus padres festejando en las gradas la marca histórico de su hijo.

Myles Garrett rompió el récord de capturas en una temporada / Foto: AFP
Myles Garrett rompió el récord de capturas en una temporada / Foto: AFP

El número 95 de los Browns dejó atrás el récord compartido por Michael Strahan y T.J. Watt, empatados con 22.5 capturas en una misma temporada.

El logro del máximo favorito a ganar el reconocimiento a Defensivo Del Año fue festejado por propios y ajenos, ya que en el propio estadio Paycor, hogar de los Bengals, se escuchó el rugido del público cuando Garrett logró la captura.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS