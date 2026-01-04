Myles Garrett rompió el récord de capturas en una misma temporada en la NFL

Este domingo Myles Garrett escribió su nombre con letras doradas en la historia de la NFL. En la última semana de la temporada regular, rompió el récord de capturas en una misma temporada al detener al mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow.

El mejor jugador defensivo de los Browns, y quizás de toda la liga, consiguió su captura número 23 de la temporada cuando faltaban cinco minutos para que termine el partido ante los Bengals. En la mitad del campo de juego, Garrett superó el bloqueo de Orlando Brown Jr. y agarró a Burrow por la espalda.

De inmediato, consciente de su logro, el cual le costó varias semanas poder alcanzarlo, Garrett alzó los brazos al cielo y festejó acompañado de sus compañeros. Además, la transmisión enfocó a sus padres festejando en las gradas la marca histórico de su hijo.

Myles Garrett rompió el récord de capturas en una temporada / Foto: AFP

El número 95 de los Browns dejó atrás el récord compartido por Michael Strahan y T.J. Watt, empatados con 22.5 capturas en una misma temporada.

El logro del máximo favorito a ganar el reconocimiento a Defensivo Del Año fue festejado por propios y ajenos, ya que en el propio estadio Paycor, hogar de los Bengals, se escuchó el rugido del público cuando Garrett logró la captura.

MYLES GARRETT IS THE NEW SACK RECORD KING.



CLEvsCIN on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/Jaa4aBGrIl — NFL (@NFL) January 4, 2026

