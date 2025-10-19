Los Chiefs de Kansas City intentarán poner récord ganador en duelo divisional ante los Raiders de Las Vegas

Kansas City.— Después de un inicio de temporada atípico para esta dinastía de los Chiefs de Kansas City (3-3), la oportunidad de tener récord ganador por primera vez en la temporada se presenta contra los Raiders de Las Vegas (2-4) en un duelo divisional con el imponente estadio Arrowhead como escenario. Los entrenadores más veteranos de la NFL, Andy Reid y Pete Carroll, se verán las caras una vez más en lo que para el entrenador de Kansas City “será una verdadera batalla”.

Trent McDuffie, esquinero de los Chiefs, reconoció que “tenemos mucho respeto por ellos, por cómo son entrenados y cómo juegan. Ya sabemos cómo es esta Liga. No te puedes dormir contra nadie, no importa su récord ni contra quién, los equipos vienen a competir. Estamos en la NFL, no podemos mirar por encima a nadie y tenemos que mostrar nuestra mejor versión”.

Los Chiefs, que buscan escalar posiciones en el Oeste de la Americana, llegan a este duelo tras superar con comodidad a un contendiente como los Lions de Detroit. Por su parte, los Raiders firmaron su segunda victoria de la campaña contra Tennessee.

A excepción de la baja por motivos personales de Josh Simmons, los Chiefs tendrán equipo completo y contarán con el regreso del receptor Rashee Rice, quien volverá a los emparrillados después de un año de ausencia entre lesiones y la suspensión de seis semanas por haber incumplido el reglamento de conducta de la NFL. Patrick Mahomes, quien viene de lanzar tres pases de anotación, buscará lastimar a una defensiva que ha permitido 17 anotaciones y 24.8 puntos por partido.