Los Chiefs, a revivir vs Cowboys

En Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se caracteriza por la reunión de las familias para comer pavo, reflexionar y agradecer por todo lo vivido en el año; sin embargo, comparten una tradición con todo el mundo: Disfrutar de una triple cartelera de NFL.

Esta vez, los reflectores se los llevan los Cowboys de Dallas (5-5-1) y los Chiefs de Kansas City (6-5), que llegan en igualdad de condiciones, si se toma en cuenta que ambos tienen cinco derrotas, pero la confianza al máximo después de ganar por remontada sus últimos partidos, contra los Eagles y los Colts.

La única ocasión que se enfrentaron en el Día de Acción de Gracias fue hace 30 años, cuando Troy Aikman era el quarterback de los Cowboys y Steve Bono el de los Chiefs.

Ganó el Equipo de América, pero ahora es turno de medirse entre Dak Prescott y Patrick Mahomes, quien jugará por primera vez como titular en el imponente estadio AT&T.

Dallas busca ganar tres partidos consecutivos por primera vez desde 2023, mientras los Chiefs quieren demostrar que no están muertos.