Los Angeles Galaxy vs Toluca - EN VIVO - Vuelta de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Los Ángeles Galaxy y Toluca definirán este día su destino en la Concacaf Champions Cup cuando se enfrenten en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final, en un duelo que promete intensidad y emociones de principio a fin.

El conjunto angelino buscará imponer condiciones en casa, apoyado por su afición y consciente de que la serie sigue abierta, mientras que los Diablos Rojos llegan con la experiencia y el colmillo internacional que suele caracterizar a los equipos mexicanos en instancias decisivas.

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Toluca afronta el compromiso con la intención de controlar el ritmo del partido y aprovechar los espacios que pueda dejar el cuadro estadounidense. Los dirigidos por Antonio Mohamed saben manejar este tipo de escenarios y apostarán por su orden táctico, dinámica en el mediocampo y contundencia para sellar su pase a las semifinales.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 9 - GOOOL DE TOLUCA

Gallardo pone el primero en el marcador con un golazo del jugador mexicano.

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