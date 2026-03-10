Los 49ers de San Francisco están felices de regresar a la Ciudad de México

El regreso de los 49ers de San Francisco a México no es un partido más de la próxima temporada regular para Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón, los dos mexicanos en el equipo. Significa volver a casa, representar al país y reencontrarse con una afición que —aseguran— se siente dentro del vestuario.

Cuatro años después de su más reciente visita, cuando el equipo vivió una experiencia que —según Gutiérrez— “parecía semana de Super Bowl”, la franquicia californiana volverá al Estadio Banorte para sentir la pasión del público mexicano.

“Estamos muy contentos. Cuando vinimos en 2022, el equipo se unió muchísimo más, les encantó la experiencia de viajar y tener un juego así. Desde ahí, tuvimos una buena racha. Hay muy buenas memorias en México”, contó Alfredo a EL UNIVERSAL Deportes.

Alarcón comparte esa sensación, pero la describe desde la sorpresa que le provoca lo pasional que es la afición.

“México tiene demasiados fans de los 49ers. Me sorprende lo que significa este equipo para la gente en el país”, contó, al recordar la vez que —en un vuelo— un aficionado le mostró orgulloso un tatuaje del escudo de la organización en su brazo. “El equipo —de verdad— siente el apoyo, siente el cariño”.

Ambos se encargaron de mandar un recordatorio para los millones de aficionados del equipo en México. “Que estén pendientes, vamos a hacer muchas activaciones durante el año”, adelantó Gutiérrez. “Ahora sí somos locales”, dijo Alarcón.