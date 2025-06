Lolo Faravelli y su noche soñada en Concacaf; “Cada derrota nos hizo más fuertes y hoy lo pudimos demostrar”

Cuando Cruz Azul arrancó el 2025, tenía claro su objetivo: ganar Liga MX y Concacaf. Solo uno se logró, pero fue el más valioso, al asegurar el título internacional y el boleto al Mundial de Clubes 2029. Para Lolo Faravelli, el esfuerzo valió totalmente la pena.

El mediocampista argentino fue clave en la final, marcó el segundo gol ante Vancouver Whitecaps y vivió su noche soñada.

“Fue uno de los objetivos que teníamos en el semestre, en el año. Se nos escapó la posibilidad de jugar la final de la liga y nos quedaba esta posibilidad que, para nosotros y para el club, era muy importante”, señaló en zona mixta.

El 5-0 no solo fue contundente, también mostró el mejor futbol de La Máquina en meses.

“Creo que hemos hecho una noche perfecta. A mí, por lo menos, me deja muy tranquilo más allá de ganar de la forma que lo hemos hecho jugando un futbol espectacular. Así que, bueno, la verdad que una alegría, ahora a festejar”.

La historia del título también se escribió con aprendizajes pasados. Finales perdidas y eliminaciones recientes fortalecieron al plantel.

“Cada derrota nos hizo más fuertes y hoy lo pudimos demostrar. Estamos muy felices y ojalá que sea el primero de muchos que se ganan en esta etapa”.

Lolo ya sabía lo que era ser campeón continental. Lo hizo en Sudamérica y ahora en Norteamérica, con una experiencia emocional única.

“En mi carrera es una alegría enorme. No es normal ser campeón. La realidad es que no es normal, parece, pero no lo es”.

Este campeonato tuvo un valor más íntimo para el argentino, ya que pudo compartirlo con su familia, quienes estuvieron en las derrotas previas.

“Lo pude disfrutar con mis dos hijos y con mi mujer, que, para mí, es maravillosa, que son los que estuvieron en las tres derrotas anteriores. Entonces, al final, es para ellos también”, reveló.

El título también fue un respaldo para el cuerpo técnico encabezado por Vicente Sánchez.

Aunque su futuro es incierto, el grupo le respondió en la cancha. “Nosotros defendimos a Vicente dentro de la cancha. Después, lo que pase o no, a partir de mañana, no depende de nosotros”, sostuvo.

“No sé si es despedida o no. La verdad, no tengo idea”, finalizó Faravelli, dejando claro que lo importante era salir campeones y cumplir con el proyecto planeado.

Cruz Azul festeja por el momento, pero ya piensa en lo que viene para el Apertura 2025.