Lluvia emocionada por formar parte del Grand Prix de Amazonas 2025

Octubre, además de un nuevo mes, marca el anuncio de uno de los momentos más esperados en el calendario del Consejo Mundial de Lucha Libre: el Grand Prix de las Amazonas.

El evento enfrenta a las mejores luchadoras mexicanas, quienes por una noche se miden contra las más destacadas exponentes del mundo. Un reto que aceptó con gran confianza Lluvia, representante confirmada del CMLL, quien espera tener una función memorable y salir con un triunfo para México.

“Es un mes muy importante para nosotras, en el que las locales vamos a hacer todo lo posible para que el título se quede en el país. En lo particular voy a trabajar muy duro para llegar a la final y quedarme con ese campeonato, es una de las metas que me puse en este año”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La gladiadora, quien participó hace unos días en el 92 aniversario del CMLL, agregó que con las visitas de gladiadoras extranjeras, estas también cumplirán un sueño al pisar la Arena México. “El anhelo, el sueño de todo luchador y luchadora es pisar la Arena México, y cada vez que me presento soy feliz. Me entrego al 100 por ciento en cada lucha. Los aficionados de ahora son muy diferentes y tienen otra forma de pensar, así que siempre hay que salir a darlo todo”.

Lluvia, quien será una de las cartas con mayor experiencia en el encordado, agradeció el respaldo de los fans durante su carrera, pidiendo ser siempre recordada como una figura que dio todo por el deporte, y por darles un gran espectáculo cada vez que sube al ring.

“Quiero llegar a ser un estandarte dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y que la gente me recuerde como una luchadora entregada, y que cada vez que subía al ring me moría en la raya para dejarlos satisfechos”, finalizó, emocionada. Leobardo Vazquez H.