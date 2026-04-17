LIV Golf México: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda 2

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Este viernes, continúa la actividad de la tercera edición del en México, la segunda consecutiva en el prestigioso Club de Golf Chapultepec.

El francés Víctor Perez lidera la tabla de posiciones con 9 bajo par, seguido por el español Jon Rahm con -6. Este viernes, la jornada empieza una hora más temprano.

En la tabla individual, el español Jon Rahm de Legion XIII lidera con 579 puntos, seguido por Bryson DeChambeau, de Crushers, con 476.90 puntos y Elvis Smylie, de Ripper, con 243.64.

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Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, de Torque, buscarán mejorar sus resultados; Ortiz está en el puesto 29 con par de campo y Ancer 10 escalones por debajo con 2 sobre par.

A continuación les presentamos la información para que sepan cuándo y dónde ver en vivo la segunda ronda.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LIV GOLF MÉXICO?

A continuación la información de la

  • Día: viernes 17 de abril
  • Hora: 12:15 hrs
  • Transmisión: Azteca Network, Claro Sports (YouTube)

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