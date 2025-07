¿Lionel Messi se pierde el Juego de Estrellas contra la Liga MX?; esto dijo Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami

El próximo 23 de julio se llevará a cabo el Juego de Estrellas entre los mejores futbolistas de la Liga MX y los mejores representantes de la MLS, donde destaca el choque entre Sergio Ramos y Lionel Messi; sin embargo, la presencia del jugador argentino no está garantizada, ya que su director técnico desea que tenga descanso.

Messi y Jordi Alba son los dos jugadores del Inter Miami convocados para el Juego de Estrellas en Austin, pero Javier Mascherano aseguró que le gustaría que descansen. Sin embargo, reconoció que no es su decisión si juegan o no.

"Los jugadores han sido convocados, me gustaría que pudieran descansar, pero no es mi decisión. Sé lo importante que es el All Star y, por lo que sé, no hay ninguna decisión del club, todo sigue como de costumbre" declaró Mascherano.

El Inter Miami, de participación histórica en el Mundial de Clubes, se enfrentará al New York Red Bulls esta noche, en lo que será su tercer partido en siete días. Además, tendrán la Leagues Cup dentro de unos días.

"La intensidad de los partidos que hemos jugado, especialmente en el último mes y medio, ha sido muy, muy alta. Pero, bueno, también tenemos que encontrar una explicación, mejorar e intentar evitarlo porque, obviamente, el equipo se está deteriorando poco a poco con las lesiones" agregó el estratega argentino.

