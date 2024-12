Lionel Messi comparte el anhelo de ver al Barcelona en lo más alto; deseó lo mejor a los blaugranas

El exdelantero del Barcelona Lionel Messi desea que el club catalán "pueda volver a ser lo que siempre fue" y verlo de nuevo "ganando La Liga, la Copa y también la Champions", algo que era habitual durante su etapa como azulgrana.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', el astro argentino, que a sus 37 años apura la recta final de su carrera en el Inter de Miami, recuerda que el Barça "nunca" ha dejado de ser "un referente mundial", pero quiere volver a verlo otra vez "compitiendo por ganar títulos hasta el final de cada temporada".

"Como jugador del Barça, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions. Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento", ha afirmado Messi.

El futbolista más importante en los 125 años de historia de la entidad azulgrana también ha querido enviar un mensaje a los aficionados culés: "Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo".