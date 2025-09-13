Liga MX: Toluca vs Puebla EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

La cartelera sabatina tiene el duelo de Toluca frente Puebla, uno que luce bastante disparejo por el presente de cada equipo, donde los Escarlatas llegan como amplios favoritos para llevarse el triunfo.

Los Diablos Rojos llegan a este duelo con un total de 13 unidades, peleando por los primeros cinco puestos de la clasificación, por lo que una victoria sería vital para su objetivo de escalar peldaños.

En su último juego, los mexiquenses se impusieron 3-1 al Atlético de San Luis, un resultado que les ayudó para borrar los dos descalabros anteriores (derrota de 1-0 vs Cruz Azul y eliminación de Leagues Cup vs Orlando City).

Lee también: Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Por qué no se cantaría el Himno Nacional Mexicano?

Del otro lado, se encuentra el peor equipo del Apertura 2025, que con cuatro puntos y una diferencia de goles en su contra, está hasta el fondo de la tabla.

La Franja viene de perder 4-2 contra Monterrey jugando como local, por lo que buscan dar la sorpresa de la jornada frente al actual campeón del futbol mexicano.

MINUTO A MINUTO DEL TOLUCA VS PUEBLA