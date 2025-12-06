Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

El Toluca y el Monterrey definirán al primer finalista del Apertura 2025, en una semifinal bastante atractiva.

Los Diablos Rojos reciben a los Rayados sobre la cancha del estadio Nemesio Diez, en la vuelta de la antesala de la disputa por el título del futbol mexicano.

En la ida, el equipo de Domenec Torrent se quedó con la victoria (1-0), gracias a un gol de Germán Berterame, por lo que los dirigidos por Antonio Mohamed están obligados a quedarse con el triunfo en La Bombonera, por cualquier marcador.

La escuadra choricera cuenta con la ventaja de la posición en la tabla a su favor, por lo que el empate por cualquier marcador global le permitirá clasificar a la última instancia.

Aunque, tendrá que corregir su falta de puntería frente a la portería rival que no le ha permitido marcar ni una sola anotación en sus últimos partidos.

El Toluca llega a este compromiso con una racha de 216 minutos sin poder convertir. Su última diana la consiguió en la ida de los cuartos de final contra el FC Juárez.

Ahora, tendrá que sacar ventaja de jugar en casa, que es una auténtica fortaleza. Ante el Monterrey, no pierde desde hace cuatro años y medio.

Además, en sus últimos 24 partidos de Liga MX ante La Pandilla, ha perdido en una sola ocasión, con saldo de 12 triunfos y 11 empates.

Cabe resaltar en el duelo de la Fase Regular del Apertura 2025, los Diablos Rojos aplastaron (6-2) a los Rayados en el inmueble de la capital del Estado de México.

El Toluca y el Monterrey miden fuerzas en un partido que promete sacar chispas, por las impresionantes plantillas con las que cuentan y por el torneo que ambos tuvieron.

De esta semifinal saldrá el primer finalista del Apertura 2025, escarlatas y albiazules se enfrentan en el Nemesio Diez con la ilusión de avanzar a la disputa por el trofeo.

Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Monterrey.

Minuto a minuto Toluca vs Monterrey; hoy, sábado 6 de diciembre

