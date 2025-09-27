Liga MX: Toluca vs Mazatlán - EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

La cartelera sabatina de la Jornada 11 del Apertura 2025 trae consigo el duelo entre el Toluca frente al Monterrey, donde los locales son los favoritos para llevarse los tres puntos en esta noche.

Los Diablos Rojos del Toluca quieren el liderato de la competencia, por lo que buscan derrotar al cuadro mazatleco. El cuadro de Mohamed marcha en la segunda posición de la clasificación con 23 unidades, a uno del líder.

A mitad de semana, los choriceros golearon 6-2 a los Rayados de Montererrey, un resultado con el que volvieron a mostrar su candidatura para llevarse el título en este Apertura 2025.

Mazatlán sigue en la parte baja de la tabla con ocho unidades, y así ubicarse en la posición número 15 de la clasificación, por lo que una victoria sería vital para buscar salir de esa zona.

En su último partido, los mazatlecos empataron 2-2 con el León. En este duelo, el cuadro de Siboldi vino de atrás para poder rescatar un punto en su misión por llegar hasta los puestos de Play-In.

MINUTO A MINUTO TOLUCA VS MAZATLÁN