Liga MX: Tijuana vs León EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025

Bajo la noche del Estadio Caliente, los "Xolos" de Tijuana recibirán la visita de "La Fiera" de León. Encuentro correspondiente a la novena fecha del Apertura 2025.

El encuentro cerrará la agenda de este viernes en el balompié mexicano, después de los compromisos entre Cruz Azul y Juárez, Necaxa y Puebla, así como Mazatlán y Atlas.

Para este partido, "La Fiera" de León llega después de firmar un empate a cero con Tigres. Mientras que, por su parte, los "Xolos" de Tijuana empataron uno a uno con el Atlético de San Luis.

De momento, León ocupa el décimo lugar de la tabla general. En contraste, Tijuana se encuentra unas posiciones arriba en el sexto puesto.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Caliente.

Minuto a minuto Tijuana vs León; hoy, viernes 19 de septiembre