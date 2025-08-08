Liga MX: Tigres vs Puebla - EN VIVO - Jornada 4 del Apertura 2025

En “El Volcán”, Tigres recibirá la visita de “La Franja” de Puebla para disputar la cuarta fecha del Apertura 2025. Un encuentro que atestiguará a dos de los cuatro equipos mexicanos que se instalaron en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Mientras que los felinos vienen de arrebatarle la victoria a los campeones “Diablos Rojos” de Toluca, el equipo poblano rescató el triunfo en la Jornada 3 del torneo, gracias a un solitario gol de Ricardo Marín.

El compromiso marcará el regreso de la Liga MX, precisamente, después del paro que se vivió por la Leagues Cup.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.

Tigres vs Puebla EN VIVO; hoy, viernes 8 de agosto

🏟️🚌 ¡La llegada de La U a la cancha más pasional del país!@grupoberel pic.twitter.com/vHImgLdT5W — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 9, 2025