Liga MX: Tigres vs Puebla - EN VIVO - Jornada 4 del Apertura 2025

Más Información
LMB: Lorenzo Bundy confía en sus Diablos Rojos del México de cara a los Playoffs; “tenemos un equipo que sale a ganar”
New England Patriots rinden homenaje a Tom Brady; construyen estatua de bronce en el Gillette Stadium
En “El Volcán”, Tigres recibirá la visita de “La Franja” de Puebla para disputar la cuarta fecha del Apertura 2025. Un encuentro que atestiguará a dos de los cuatro equipos mexicanos que se instalaron en los Cuartos de Final de la Leagues Cup.
Mientras que los felinos vienen de arrebatarle la victoria a los campeones “Diablos Rojos” de Toluca, el equipo poblano rescató el triunfo en la Jornada 3 del torneo, gracias a un solitario gol de Ricardo Marín.
El compromiso marcará el regreso de la Liga MX, precisamente, después del paro que se vivió por la Leagues Cup.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL.
Lee también Inteligencia artificial predice qué pasará con Puebla en la Leagues Cup; ¿avanzará a semifinales?