Liga MX: Tigres vs Mazatlán EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

Tigres será el último rival de Mazatlán. La escuadra sinaloense se despedirá este sábado, 25 de abril, no solo del torneo Clausura 2026, sino de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Universitario de la UANL. Mismo que se transmitirá a través de la señal de FOX One, Tubi y Azteca 7.

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El adiós llegó para los “Cañoneros” de Mazatlán. Este será el último partido que la escuadra sinaloense disputará para, a partir del próximo torneo, cederle el paso al Atlante en la Primera División del fútbol mexicano.

Los dirigidos por Sergio Bueno llegarán a este encuentro después de derrotar a los “Diablos Rojos” de Toluca, vigentes bicampeones de la Liga MX. Pese al reciente triunfo, el paso irregular de los “Cañoneros” dejó un saldo de nueve derrotas, cuatro victorias y tres empates que les permite ocupar —hasta antes de la última fecha de la fase regular— el puesto dieciséis de la tabla general.

En contraste, los Tigres deberán dar un golpe de autoridad si desean mantener sus aspiraciones de avanzar a la “Fiesta Grande” del torneo. Los felinos forzosamente necesitan conseguir un triunfo en “El Volcán” para asegurar su boleto a la Liguilla del Clausura 2026. De momento, ocupan el octavo lugar de la tabla general.

Si la escuadra regiomontana queda eliminada, este podría ser el último partido de André-Pierre Gignac, ya que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026.

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