Chivas vs Tijuana EN VIVO - Jornada 17 - Liga MX - Clausura 2026

Este fin de semana se cierra la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, donde las Chivas reciben a Tijuana en un duelo que es de vital importancia para que el Rebaño mantenga el liderato del torneo.

Los números están del lado del cuadro rojiblanco que tiene nueve victorias sobre los Xolos en los últimos 10 años. En ese período, se registran cuatro empates y cinco victorias para los fronterizos.

Chivas tiene que ganar para poder mantenerse en el liderato de la competición, el cual podría arrebatarle los Pumas, dependiendo de lo que hagan los felinos frente al Pachuca.

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Por su parte, los Xolos también tienen esa obligación de sacar los tres puntos porque están en la pelea por el último boleto para la Liguilla. De momento, los de Tijuana marchan en la novena posición con 22 unidades; la victoria o empate los pondría en octavo, pero los resultados de otros equipos podrían sacarlos de ese lugar.

Ambas escuadras quieren los tres puntos para poder cerrar con el pie derecho la fase regular, pero también cumplir con sus objetivos en este cierre de campaña.

Chivas vs Xolos MINUTO A MINUTO