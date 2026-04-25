Toluca vs León EN VIVO - Jornada 17 - Liga MX - Clausura 2026

La fase regular del Clausura 2026 está a punto de terminar y la pelea por la Liguilla también continúa. Toluca recibe este sábado al León en la Jornada 17 del torneo de la Liga MX, duelo en el que ambos clubes llegan con diferentes objetivos.

Aunque los Diablos Rojos ya están dentro de la Fiesta Grande, aún están buscando terminar en lo más alto de la clasificación para su beneficio. Con 27 unidades se ponen en el quinto lugar, con una victoria y la derrota de Cruz Azul, se podrían poner en la cuarta plaza.

El camino del Toluca está puesto en el tricampeonato de la Liga MX, por lo que vencer hoy a los Esmeraldas seguiría siendo fundamental para ese objetivo

Por otro lado, la Fiera rasguña con las uñas ese último pase a la Liguilla que podrían lograr ganando y esperando una serie de combinaciones de otros partidos para colarse en el octavo lugar, algo que luce complicado.

Toluca vs León MINUTO A MINUTO