Pumas sale con manta de apoyo para Alan Medina: “Tus hermanos vamos a luchar por ti”

A media semana, durante la jornada doble, los Pumas sufrieron una dolorosa noticia: Alan Medina se perdería el resto del torneo.

En el partido contra FC Juárez, en el estadio Olímpico Universitario, el extremo mexicano se fracturó del peroné de su pierna izquierda, por una falta de Eder López, quien recibió la tarjeta roja.

El titular indiscutible del equipo de Efraín Juárez tuvo que abandonar el encuentro ante los Bravos y, de inmediato, fue traslado al hospital para que fuera valorado.

El diagnóstico arrojó el rompimiento del hueso, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al día siguiente.

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Alan Medina sale lesionado, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 con Pumas - Foto: Imago7

La operación fue un éxito y el atacante tricolor ya se encuentra en el proceso de recuperación, para poder regresar lo antes posible; aunque, es un hecho que no tiene posibilidades de disputar la Liguilla.

Alan Medina podría volver a los terrenos de juego para los primeros partidos del próximo torneo, si su recuperación es la adecuada y la que el cuerpo médico auriazul espera.

Para el partido contra el Pachuca, en el estadio Hidalgo, los futbolistas de los Pumas salieron a la cancha con una manta de apoyo que tenía el siguiente mensaje: “Alan, tus hermanos estamos contigo. Vamos a luchar todos por ti”.

Este gesto reafirma el compañerismo que existe en el vestuario universitario y que es una de las principales cualidades que tiene el equipo de Efraín Juárez.

Además del tema del liderato del Clausura 2026, la escuadra auriazul tiene otro aliciente para intentar quedarse con el triunfo ante los Tuzos en condición de visitante.

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