Liga MX: Pachuca vs Querétaro EN VIVO - Jornada 9 del Apertura 2025

Pachuca recibirá a Querétaro en el duelo que dará comienzo a la jornada sabatina en la Liga MX. El conjunto hidalguense buscará salir de la mala racha que atraviesa ante el penúltimo lugar de la tabla en el torneo Apertura 2025.

El equipo que dirige Jaime Lozano suma dos derrotas de manera consecutiva y no gana en casa desde el 26 de julio cuando venció (1-0) a Mazatlán en la tercera jornada del torneo. Desde entonces, Pachuca acumula un par de partidos en condición de local sin victoria.

Lee también Pumas vs Tigres: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX de este sábado 20 de septiembre

Querétaro, por su parte, busca su primera victoria como visitante en lo que va del torneo. Aunque parte como víctima, los números respaldan a los Gallos Blancos, que no caen en el estadio Hidalgo desde el torneo Apertura 2022.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Hidalgo.