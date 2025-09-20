Wrestlepalooza: Cartelera, horario y canales para ver EN VIVO la última lucha entre John Cena y Brock Lesnar este sábado 20 de septiembre

La gira de despedida de John Cena hará una especial parada en Indianápolis para la primera edición de Wrestlepalooza en 25 años. El 17 veces campeón mundial de la WWE enfrentará a Brock Lesnar en el último mano a mano entre ambas leyendas.

La Bestia Encarnada @BrockLesnar dejó en claro que regresó poe @JohnCena y en #Wrestlepalooza se volverán a ver las caras en un mano a mano 💥😱



No te lo pierdas el Sábado 20 de Septiembre en vivo por @netflixlat a las 7PM ET para México, España, Centro y Sudamérica 📺 pic.twitter.com/CyUX3ganzw — WWE Español (@wweespanol) September 7, 2025

El duelo será la culminación de una de las rivalidades más intensas que vivió Cena en WWE. Para ello, la compañía revivió el concepto de Wrestlepalooza, nacido en la extinta Extreme Championship Wrestling (ECW) a finales de la década de los 90s. Con cinco combates confirmados, el evento ofrece una noche llena de emociones en el Gainbridge Fieldhouse.

Lee también Max Star, el luchador que fue salvado de los vicios por el deporte

Además del combate entre Cena y Lesnar, Wrestlepalooza tendrá la anticipada lucha entre el Campeón Mundial de WWE, Seth Rollins, quien junto a su esposa Becky Lynch enfrentará a CM Punk y su esposa AJ Lee en un duelo de parejas mixtas. Además, Cody Rhodes defenderá el Campeonato Indiscutido de WWE en mano a mano contra Drew McIntyre.

John Cena está más que listo para volverse a enfrentar Brock Lesnar en Wrestlepalooza 💥👊 #WWERaw pic.twitter.com/053LmiV5Uq — WWE Español (@wweespanol) September 15, 2025

Cartelera Wrestlepalooza

John Cena vs Brock Lesnar

CM Punk & AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch

Iyo Sky vs Stephanie Vaquer (Lucha por el vacante Campeonato Mundial Femenil de WWE)

Cody Rhodes (C) vs Drew McIntyre (Lucha por el Campeonato Indiscutido de WWE)

Jey y Jimmy Uso vs Bronson Reed y Bron Breakker

Lee también Max Star, el niño que cumplió su sueño de llegar a la Arena México y ser estrella

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Wrestlepalooza este sábado 20 de septiembre?

Al igual que todos los eventos de WWE, la transmisión será por Netflix, la plataforma de streaming que adquirió este 2025 los derechos de transmisión de la compañía estadounidense.

El Campeón Mundial Pesado @wwerollins y la Campeona Intercontinental @beckylynchwwe se enfrentarán a @cmpunk y AJ Lee en una lucha por equipos imperdible 💥😱



No te lo pierdas el Sábado 20 de Septiembre en vivo por @netflixlat a las 7PM ET para TODO LATINOAMÉRICA y España 📺 pic.twitter.com/oxNTRW0UIN — WWE Español (@wweespanol) September 9, 2025

Wrestlepalooza