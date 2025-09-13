Más Información

"Estoy en las grandes ligas": las palabras de Marco verde tras vencer a Sona Akale por nocaut técnico

Liga MX: Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Los Diablos Rojos del México confirman haber pagado los gastos médicos de Simón Falah

Marco Verde vence a Sona Akale por nocaut técnico; es su tercera victoria como profesional

Serie del Rey: Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 3 entre Diablos y Charros; hoy, sábado 13 de septiembre

Pachuca y Cruz Azul arrancarán la actividad de la jornada sabatinos en la . Luego de la pausa provocada por la fecha FIFA de septiembre, Tuzos y celestes chocarán en el estadio Hidalgo.

El duelo tiene grandes implicaciones en la parte alta del torneo Apertura 2025 con La Máquina ubicada en la tercera posición con 17 unidades, a solo una del líder Monterrey (18). Mientras que Pachuca, con 13 puntos está en disputa con Tigres y Toluca que tienen la misma sumatoria, pero con mejor diferencia de goles.

