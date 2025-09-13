Cruz Azul tiene una complicada visita frente al Pachuca

Cruz Azul visita el Estadio Hidalgo para medirse a Pachuca en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 8.

La Máquina llega en gran momento con cinco victorias consecutivas, y en la pelea por los primeros puestos; actualmente el cuadro cementero es tercero con 17 puntos, tras un arranque invicto. El conjunto de Nicolás Larcamón ha encontrado estabilidad en su juego, sobre todo a la ofensiva, ya que en los primeros partidos mostró carencia de gol, pero ahora lucen como una plantilla competitiva y ambiciosa. Ganar fuera de casa es clave para consolidar sus aspiraciones y seguir con su estatus de candidato.

Pachuca busca reafirmar su fortaleza en casa. Los Tuzos han tenido un inicio positivo, ocupan el sexto lugar de la tabla general con 13 unidades, y ahora con la ilusión renovada gracias al regreso de Enner Valencia, quien aportará experiencia en ataque. Además de los jóvenes talentos que han levantado la mano en el equipo, como es el caso de Elías Montiel.

El historial reciente entre ambos muestra duelos abiertos, sin una hegemonía clara, lo que hace pensar en un partido atractivo. De los últimos cinco compromisos, tres los ha ganado el equipo cementero, y dos el Pachuca. Todo apunta a un choque intenso, con equipos que se encuentran por ahora en zona de Liguilla y que juegan sin especular. Es cierto que apenas es la octava fecha, pero el resultado es puede marcar el pulso del torneo para ambos.