Liga MX: No hay “valemadrismo” en Cruz Azul, asegura Tuca Ferretti

El mal desempeño de Cruz Azul en este inicio de torneo Apertura 2023, tiene preocupado a Ricardo Ferretti, lo tiene pensativo, pero sabe que hay que mejorar ciertos sectores para que la mejora llegue y así clasificar a liguilla.

El estratega brasileño asegura que sus jugadores no están “muertos de risa”, que conocen la situación y están conscientes de que deben sacar los puntos tanto de local como de visita.

"Yo los he visto bien, conscientes de que las cosas no se han dado. No estamos muertos de la risa. Podemos usar la palabra preocupados, es positivo, en un plan de vergüenza deportiva que tenemos, no es un valemadrismo. No es así. Somos personas, somos seres humanos que sabemos que a base de trabajo podemos resolver las cosas. Yo veo a los jugadores en este aspecto bien, no te digo mal porque a lo mejor estarían como que no les importa o estarían del otro lado en base a cosas ilógicas, pero los veo ecuánimes”.

Tuca recalcó que el club está en una etapa de transición, una etapa de cambios y de aparición. Por lo que sí esperan cambios rápidos, él no tiene una varita mágica.

"Vamos de menos a más. Estamos en una etapa de transición y conjunción de muchos jugadores nuevos. Poco a poco vamos a alcanzar el lugar que pretendemos, pero nuestra situación no es pedir paciencia. La afición está en su derecho de exigir y nosotros simplemente no hemos dado los resultados que ellos y nosotros mismos pensamos, eso se tiene que dar lo más antes posible para alcanzar el objetivo de estar en la liguilla".

En cuanto a la Leagues Cup, Ferretti no ve con buenos ojos que se detenga por un mes el torneo mexicano, más que beneficiar, los perjudica ya que los eliminados solo entrenarán y no tendrán actividad.

“Es un torneo adecuado para una competencia entre las dos ligas, no sé hasta qué punto va a llegar esta asociación de las dos ligas. Empezó con cuatro equipos y ahora vamos a ir todos. Vamos a ver cómo sale. Tenemos dos partidos y si tú calificas tienes las oportunidades por lo menos de un partido más. Aquí la situación es qué hay pros y contras, los equipos conforme vayan avanzando van tomando mayor ritmo de juego y aquellos que no califican van a pasar casi un mes solo entrenando. Entonces es complicado, para los que califican van a tener oportunidad, pero los que no, van a tener mucho tiempo de entrenamiento”, sentenció en conferencia de prensa".