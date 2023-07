Tuca acepta las críticas por el mal momento: “Tampoco vamos a meter la cabeza en las vías del tren”

Cruz Azul vive un auténtico calvario en este arranque del Apertura 2023. Sin equipo completo, con refuerzos que aún no llegan, con problemas en el once inicial y un parón, por la Leagues Cup, que más que beneficiar, pueden alargar la crisis en La Noria.

Últimos de la tabla, sin ningún punto y con cuatro goles en contra, esa es la situación actual de los cementeros, un equipo que carece de ofensiva y la falta de refuerzos han mermado su desempeño.

Para Ricardo Ferretti, esto va a mejorar en cuanto se tenga un plantel completo, por que aseguró que ahorita son válidas las críticas.

“Es normal, yo creo que es normal y es justo y nosotros somos conscientes de las críticas. No vamos a pedir paciencia y tenemos que aceptar las críticas y tenemos que hacer mejor las cosas. No tengo nada en contra de ello, pienso que son realmente cosas válidas. Las críticas son, para esto son, hay positivas, hay negativas y naturalmente no podemos esperar una crítica positiva en estos momentos. Aunque, no hay que perder la estabilidad. Así como de repente las cosas salen, hay que tomarlo de determinada forma, también las críticas hay que tomarlas ahora en un plan positivo, de una forma ecuánime. Cuando ganamos un partido, no vamos a festejar al Ángel, ni mucho menos, pero ahora que no se dan los resultados, tampoco vamos a meter la cabeza en las vías del tren. Vamos a buscar mejorar porque el apoyo es incondicional de la afición y nosotros tenemos que mejorar para darles la alegría que ellos realmente se merecen”, señaló en conferencia de prensa.

Para la jornada 2, regresaron de los Juegos Centroamericanos con la medalla de oro, Rodrigo Huescas y Rafael Guerrero, se notó un cambio positivo, pero poco efectivo.

“Hay que trabajar en todo. Dos derrotas, no metimos gol, recibir cuatro, lo que trabajemos es válido, nada más no podemos volvernos locos. El tiempo es corto porque no tenemos una semana completa. Vamos a buscar ser más puntuales en ciertas cosas”.

¿Cuál ha sido el peor arranque de Cruz Azul?

Si las cosas no mejoran y de seguir con esta inercia negativa, La Maquina podría igual sus dos peores marcas en torneos cortos. La primera ocurrió en el 2004, cuando sumaron sólo un punto a de quince posibles en sus primeras cinco jornadas.

La segunda llegó en el Clausura 2023, cuando igualaron esa marca, pero fue gracias a la victoria ante Puebla en la fecha 7, que evitaron que esto trascendiera a algo peor. Una jornada antes ante Atlas, se reprogramó.