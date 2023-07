Javier Aguirre rompió el silencio y contó que tuvo un entrenador que lo hacía llorar

Javier Aguirre se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores mexicanos, con experiencia al frente de selecciones nacionales y de clubes, tanto en la Liga MX como en Europa, sobre todo en España.

Tras su retiro como futbolista, el destino llevó al 'Vasco' a ser técnico, profesión que tiene hasta el momento, pues cabe recordar que dirige al Mallorca en La Liga desde marzo del año pasado.

En su trayectoria como futbolista, Aguirre vivió momentos de gloria, pero también otros donde no la pasó nada bien, al grado que tuvo un entrenador que lo hacía llorar, situación que reveló en una entrevista con David Faitelson.

Aguirre recordó los tiempos en los que fue mandado a jugar a Estados Unidos (en 1980), en la Liga Profesional de ese país, que después se transformó en lo que hoy conocemos como MLS.

"Debuté en América, estuve dos partidos ahí, metí dos goles, pero me mandaron a los Aztecas de Los Ángeles con Rinus Michels de entrenador. Lo agradezco mucho porque ese hombre me enseñó muchísimas cosas, me cambió la idea del futbol, no sé si decirle futbol total, pero sí me enseñó a que debía defender y atacar, saber jugar por derecha, por izquierda, por dentro", explicó Javier en la charla.

Fue entonces que el Vasco recordó que el técnico Michels lo hacía llorar por la intensidad que tenía hacia él en los entrenamientos.

"Me hacía llorar mucho, cuando entrenábamos me gritaba 'mexicano, por eso no progresa tu futbol, todo para atrás'. Me corregía y criticaba por muchsas cosas. En aquel entonces yo vivía solo, tenía 20 años y llegaba a casa para ponerme a llorar, me preguntaba 'qué hago aquí', pero aprendó a base de golpes, un tipo encantador, como un padre", sentenció Aguirre Onaindia.

Michels tuvo una destacada carrera en los banquillos del balompié europeo, tanto que estuvo al frente del Barcelona en los años en que Johan Cruyff era la figura de ese equipo; también fue DT de su selección nacional, la de los Países Bajos.

Javier Aguirre llegó a Abu Dhabi la noche del miércoles para firmar su contrato y arreglar la pretemporada