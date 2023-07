Tuca Ferretti asegura que no hay "ningún problema" en el fichaje de Willer Ditta con Cruz Azul

En las últimas horas se ha dado a conocer que el traspaso de Willer Ditta tenía problemas, por lo que se podría caer, pero el estratega de Cruz Azul, Ricardo Ferretti, aseguró que todo está bien y ahorita está checando cosas de su visa.

Horas antes de que se efectuara la conferencia en La Noria, Ignacio Astore, presidente de Newll’s Old Boys, había mencionado en medios argentinos que el defensor colombiano aún no tenía un acuerdo con La Máquina, por lo que no podría jugar con otro equipo.

Lee también Equipo de Natación Artística revela que World Aquatics y Fundación Telmex financiaron viaje a Japón; ¿Conade no apoyó?

“Todo está en orden. No hay ningún problema. El jugador tuvo que hacer ciertos trámites para que el día de mañana sea tomado en cuenta como cualquier integrante del equipo”.

Ricardo Ferretti, aseguró que muchas veces se inventen cosas y esas mismas son las que pueden ayudar o perjudicar el traspaso de un jugador.

“Muchas veces ustedes (la prensa) saben más que yo, no sé de dónde sacan tantas cosas, tiran la pedrada y si pega, qué bueno, yo puedo decir una cosa, si no, invento otra, pero con el micrófono nunca me equivoco”.

Sobre los posibles refuerzos que faltan a Cruz Azul como el caso de Jesús Dueñas, que ya está en la Ciudad de México y checando los últimos detalles, Tuca manifestó que mientras el mercado de fichajes siga activo, intentarán contratar a alguien más.

“Mientras las ventanas estén abiertas hay la posibilidad, inclusive no que vengan, que salgan, eso también es una posibilidad. Muchas veces algunos jugadores van a Europa, pues la ventana está abierta, se va a querer ir y si está abierta, pueden traer alguien de Europa, sería padre. Tenemos que ver si es mexicano o extranjero, esto conlleva situaciones que tenemos que resolver, si es mexicano no pasa nada, bienvenido. Aunque el que vengan ocuparía el lugar de foráneo, que ya se cerró en la Federacion para los mexicanos. Entonces ya habría cuatros lugares, creo ya tenemos dos y faltarían dos”, finalizó el timonel cementero.