Fallece Arthur Jones, campeón con los Baltimore Ravens; conquistó el Super Bowl XLVII

Liga MX: Necaxa vs Pachuca - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Video: Ángel Correa vive tenso momento al encontrarse con un oso

Muere Edú, histórico del América y autor de la legendaria ‘rabona’ ante Chivas

Alexis Gutiérrez, convocado con la Selección Mexicana: Te ilusiona poder estar en una Copa del Mundo

Mientras la noche cae en el Estadio Victoria Aguascalientes, los "Rayos" de recibirán la visita de los "Tuzos" de Pachuca para disputar la doceava fecha del Apertura 2025.

Para este encuentro, los "Rayos" llegan con la urgencia de sumar puntos. Su paso inestable en el torneo los ha llevado a ocupar la quinceava posición de la tabla general con dos solitarias victorias.

Mientras que, por su parte, los "Tuzos" continúan en la lucha por acercarse a la Liguilla del actual certamen. Su reciente victoria ante el Atlético de San Luis les permitió reencontrarse con el triunfo, rompiendo con una mala racha de cinco partidos sin conocer la gloria.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Victoria Aguascalientes.

Minuto a minuto Necaxa vs Pachuca; hoy, miércoles 3 de octubre

