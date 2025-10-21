Liga MX: Necaxa vs Cruz Azul - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

La victoria sobre el América fue gasolina pura para una Máquina que sueña con el campeonato. Después del triunfo en el clásico, Cruz Azul visita al Necaxa con intenciones de hundir el proyecto de Fernando Gago.

Además, será el reencuentro de Nicolás Larcamón con su ex equipo, que actualmente no vive un buen momento, al ocupar la penúltima posición de la tabla con 8 puntos, lejos de los 28 que presumen los cementeros en el segundo escalón, solamente por debajo del Toluca.

En sus más recientes cinco visitas a Aguascalientes, los de La Noria han derrotado en cuatro ocasiones a los rojiblancos.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas del encuentro.

