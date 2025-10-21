Más Información

Pato O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

Pato O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

Liga MX: América vs Puebla - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: América vs Puebla - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Necaxa vs Cruz Azul - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Liga MX: Necaxa vs Cruz Azul - Jornada 14 del Apertura 2025 - Minuto a minuto

Andrés Guardado y el Real Betis presentan camiseta conmemorativa para celebrar el Día de Muertos

Andrés Guardado y el Real Betis presentan camiseta conmemorativa para celebrar el Día de Muertos

Sergio Ramos reveló su deseo de extender su contrato con Rayados: "Ojalá sigamos aquí"

Sergio Ramos reveló su deseo de extender su contrato con Rayados: "Ojalá sigamos aquí"

La victoria sobre el América fue gasolina pura para una Máquina que sueña con el campeonato. Después del triunfo en el clásico, visita al Necaxa con intenciones de hundir el proyecto de Fernando Gago.

Además, será el reencuentro de Nicolás Larcamón con su ex equipo, que actualmente no vive un buen momento, al ocupar la penúltima posición de la tabla con 8 puntos, lejos de los 28 que presumen los cementeros en el segundo escalón, solamente por debajo del Toluca.

Lee también

En sus más recientes cinco visitas a Aguascalientes, los de La Noria han derrotado en cuatro ocasiones a los rojiblancos.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan ninguna de las acciones más destacadas del encuentro.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS