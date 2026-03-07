Liga MX: Mazatlán vs León EN VIVO - Jornada 10 del Clausura 2026

Más Información
Esta noche, Mazatlán y León se encargarán de abrir el telón de la décima fecha del Clausura 2026. Unas horas más tarde, Necaxa y Pumas cerrarán la agenda de este viernes, 6 de marzo, en el futbol de la Liga MX.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio El Encanto.
Universal Deportes 07:31 PM
¡Gol de Mazatlán!
Universal Deportes 07:02 PM
Rueda el balón en el Estadio El Encanto
Universal Deportes 07:00 PM
Alineaciones confirmadas para el partido.
Universal Deportes 05:55 PM
Así luce el Estadio El Encanto, momentos antes del encuentro entre Mazatlán y León
¿Cómo llegan León y Mazatlán a la Jornada 10 del Clausura 2026?
Mientras que los “Cañoneros” de Mazatlán ocupan el dieciseisavo lugar de la tabla con dieciocho puntos, la “Fiera” de León se encuentra unos puestos más arriba. De momento, son treceavos con diez puntos.
León llegará a este compromiso después de ganarle (2-1) a Necaxa, mientras que Mazatlán cayó (4-1) ante el Atlético de San Luis.
