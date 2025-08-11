Liga MX: León vs Monterrey – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

El Estadio Nou Camp será el escenario de un duelo cargado de tensión y expectativas cuando León reciba a Monterrey este lunes por la noche. Ambos equipos llegan tras una decepcionante participación en la Leagues Cup, pero con realidades distintas en el torneo local.

León ha tenido un inicio de torneo irregular, con solo una victoria en tres partidos y una defensa que ha permitido cinco goles. La presión sobre Berizzo es evidente, y este encuentro podría marcar un punto de inflexión en su continuidad.

Monterrey, por su parte, llega con dos victorias consecutivas en la Liga MX y una ofensiva liderada por Germán Berterame, quien suma cuatro goles en el torneo.

MIN 25 MONTERREY ES MEJOR

El equipo regio con mayores posibilidades en la meta de la Fiera

MIN 13 GOOOOOL DE MONTERREY

Rayados de Monterrey se pone al frente tras un error del portero local y definición de Jesús Corona.

Les traigo un DATAZO, cortesía del pana @osigs.☝️🤓



Hoy Jesús Manuel 'Tecatito' Corona cumplió 100 juegos en nuestra liga y lo celebró con este gol, su quinto con @Rayados en Liga BBVA MX.Ⓜ️#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/SpUpPrctCh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

COMIENZA EL PARTIDO