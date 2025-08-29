Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto se pone en marcha la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, con tres partidos.

Hoy el balón volverá a rodar en el futbol mexicano, luego de que el pasado domingo finalizara la sexta fecha con la victoria (2-4) del América sobre el Atlas.

Ahora, la segunda parte del torneo inicia con seis equipos luchando por sumar puntos de cara a la Fiesta Grande.

Cada vez quedan menos jornadas para que se juegue la fase final del Apertura 2025, por lo que cada club tiene la obligación de conseguir la mayor cantidad de unidades posibles para aspirar a la fase final.

Este día, Atlético San Luis, Toluca, FC Juárez, Mazatlán FC, Puebla y Monterrey entran en acción, con el objetivo se ganar para escalar posiciones en la tabla general.

Curiosamente, cuatro de los seis clubes que jugarán hoy se encuentran instalados entre los 10 primeros lugares, es decir, dentro de la zona del Play-In.

Lee También Alan Mozo se olvida del mal paso de Chivas; asegura que puede ser campeón de la Liga MX con Gabriel Milito

Mientras que dos se encuentran fuera del Repechaje, pero todavía con la ilusión de enderezar su camino para poder tener opciones de clasificar a la próxima ronda.

Toluca y Monterrey tratarán de mantenerse en la zona de la de la Liguilla directa, es decir, entre las seis primeras posiciones.

Atlético San Luis y FC Juárez lucharán por no alejarse de la parte alta de la clasificación, mientras que Mazatlán FC intentará seguir de cerca los últimos ubicados en la parte baja de la tabla.

Por su parte, Puebla buscará salir del fondo de la tabla general, donde se encuentra hundido con cuatro de 18 puntos posibles, por lo que le urge comenzar a ganar, si sueña con tener posibilidades de clasificar.

Lee También Nicolás Larcamón advierte un partidazo contra Chivas; "Es de los rivales más exigentes"

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7 de la Liga MX de HOY

Atlético San Luis vs Toluca

Fecha: Viernes 29 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Transmisión: ESPN/Disney+

FC Juárez vs Mazatlán FC

Fecha: Viernes 29 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca7/FOX/Caliente TV/Tubi