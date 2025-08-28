Alan Mozo se olvida del mal paso de Chivas; asegura que puede ser campeón de la Liga MX con Gabriel Milito

En la antesala de uno de los duelos más esperados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Alan Mozo, defensor de Guadalajara, tomó el micrófono y, ante la urgencia de resultados que vive el cuadro tapatío, destacó la importancia de ganar el próximo sábado en casa ante Cruz Azul, uno de los mejores equipos del certamen.

Con la presión latente al encontrarse en la parte baja de la clasificación, el exjugador de Pumas se mostró confiado en el trabajo colectivo, una herramienta fundamental para recuperar confianza, escalar peldaños y dar fortaleza al proyecto de Gabriel Milito.

"Cruz Azul es un lindo parámetro. Somos un equipo grande y lo tenemos que reflejar en la cancha. Ellos son un equipo importante y vienen haciendo bien las cosas. Por algo rompieron hace tiempo récords de victorias. Es un equipo trabajado y que sabe a lo que juega. Tenemos mucha hambre de jugarlo ya”, mencionó en conferencia de prensa.

Mozo, quien suma en la presente temporada 139 minutos jugados, subrayó el compromiso del equipo con la afición, que ante las complicadas presentaciones, ha comenzado a lanzar fuertes críticas, estableciendo que el equipo puede llegar a levantar el título.

"Voy a dar todo por ser campeón y daré todo al vestir la camiseta. El equipo está para eso, todos lo tenemos claro. Los resultados no nos han acompañado; sé que los resultados no han sido los mejores. Me gustaría agradecer a los aficionados, los necesitamos".

Con la etiqueta de ser uno de los líderes del equipo por su experiencia, el futbolista aplaudió la competencia interna y la forma en la que los jugadores jóvenes han sumado.

"La competencia interna es muy importante y ayuda mucho. No me ha tocado jugar muchos minutos, pero todos trabajamos para salir adelante. El grupo se mata trabajando y el profesionalismo de todos ha sido demostrado", finalizó.