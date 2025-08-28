Emilio Butragueño reacciona al interés del Real Madrid por Gilberto Mora; “Nosotros siempre buscamos grandes jugadores”

El nombre de Gilberto Mora sonó en las últimas horas como opción para llegar al Real Madrid, equipo que esperaría la mayoría de edad del atacante mexicano para ficharlo.

Los rumores, que de inmediato inundaron las redes sociales, llegaron a figuras del equipo español, quienes reaccionaron ante los comentarios que ponen en el radar de la institución al jugador de Xolos de Tijuana.

Lee también Sergio Ramos convence a figura internacional para llegar a la Liga MX; ya negocia su fichaje

Entre esas voces destacó la del legendario Emilio Butragueño, exfigura del equipo y actual director de relaciones institucionales del Real Madrid, quien resaltó que en el pasado existió un elemento como Hugo Sánchez, quien con su calidad hizo historia en el club.

"Tuvimos uno mexicano (Hugo Sánchez) que forma parte de nuestra historia y por el que sentimos una gran gratitud. Nos unió a ese país, porque yo en lo personal le tengo un gran cariño, como todos saben", mencionó en entrevista con TNT Sports.

Lee también Gilberto Mora interesa al Real Madrid; su agente lo confirma

Butragueño, quien ganó seis ligas españolas y dos copas europeas con el equipo blanco, no cerró la posibilidad de ver a Mora en el equipo, al establecer que siempre se mantienen en búsqueda de talento de todas las partes del mundo.

"Nosotros siempre buscamos grandes jugadores y no importa la nacionalidad", finalizó.