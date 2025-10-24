Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de este viernes 24 de octubre

Luego de la fecha doble, que se disputó entre el martes y el miércoles, este viernes 24 de octubre se pone en marcha la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras 14 semanas del actual torneo, el Toluca, monarca vigente del futbol mexicano, se mantiene en la cima de la tabla general con 32 puntos.

Los Diablos Rojos son perseguidos muy de cerca por el América y el Monterrey, ambos cuentan con 30 unidades.

Los siguientes equipos que ocupan la clasificación general son los Tigres, el Cruz Azul y el Tijuana, quienes estarían avanzando a la Liguilla de manera directa, al estar entre las primeras seis posiciones.

Después, el Pachuca, las Chivas, el FC Juárez y el Atlético San Luis clasificarían al Play-In, siendo los Tuzos y el Rebaño los que tendrían mayor oportunidad de instalarse en la Fiesta Grande del futbol mexicano, ya que únicamente jugarían un partido y el ganador se metería como séptimo y el perdedor tendrá una segunda chance de buscar el boleto.

El Atlas, los Pumas, el Santos, el Querétaro, el Mazatlán FC, el León, el Necaxa y el Puebla, de manera sorpresiva, matemáticamente, todavía tienen la posibilidad de avanzar, por lo que tendrán que hacer su mayor esfuerzo para sacar la mayor cantidad de puntos y esperar varias combinaciones de resultados.

En el tema estadístico de los futbolistas, Paulinho (Toluca) se encuentra en lo más alto de la tabla de los máximos goleadores al contar con 10 goles.

Germán Berterame (Monterrey) y Joao Pedro (Atlético San Luis) lo acechan con nueve tantos cada uno, por lo que la lucha por el título de goleo está que arde.

Hoy se pone una marcha una jornada del Apertura 2025, FC Juárez, Puebla, Mazatlán FC y América salen a escena, con el objetivo de conseguir una victoria.

Este día se disputarán dos partidos que podrían definir el futuro de los cuatro clubes que los protagonizan, así que cada uno será imperdible.

Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Liga MX

FC Juárez vs Puebla

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One/Caliente TV/Tubi