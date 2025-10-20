Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

La Liga MX no se detiene y, apenas a unas cuantas horas de despedir la fecha 13, regresa con fuerza para vivir una intensa actividad de media semana.

Con una serie de duelos emocionantes y cargados de jugadores relevantes en la cancha, el Apertura 2025 vivirá la fecha 14, misma que presenta en la cartelera juegos como: Pachuca vs Tigres, Querétaro vs Chivas, América vs Puebla y Necaxa vs Cruz Azul, que podrían definir el destino de varios clubes.

Lee también Estrella de la selección de Marruecos se burla de los jugadores argentinos tras vencerlos en la final: "Hablan mucho"

Además del atractivo deportivo, la jornada 14 llega en un momento clave para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la fase final o salir de una racha negativa.

Con el torneo entrando en su recta decisiva, cada punto cobra mayor valor y los estrategas deberán ajustar sus planteamientos para no dejar escapar oportunidades.

Lee también Guillermo Ochoa impone récord en el futbol de Chipre y se convierte en el portero más goleado en cuatro juegos

Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Martes 21 de octubre

Necaxa vs Cruz Azul - Hora: 19:00 horas - Canal: Claro Sports, ViX

19:00 horas Claro Sports, ViX América vs Puebla - Hora: 19:00 horas - Canal: ViX

19:00 horas Mazatlán vs Santos - Hora: 21:00 horas - Canal: FOX Sports , Caliente TV

21:00 horas , Monterrey vs FC Juárez - Hora: 21:05 horas - Canal: ViX

Miércoles 22 de octubre