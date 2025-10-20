Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Más Información

La Liga MX no se detiene y, apenas a unas cuantas horas de despedir la fecha 13, regresa con fuerza para vivir una intensa actividad de media semana.

Con una serie de duelos emocionantes y cargados de jugadores relevantes en la cancha, el Apertura 2025 vivirá la fecha 14, misma que presenta en la cartelera juegos como: Pachuca vs Tigres, Querétaro vs Chivas, América vs Puebla y Necaxa vs Cruz Azul, que podrían definir el destino de varios clubes.

Además del atractivo deportivo, la jornada 14 llega en un momento clave para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la fase final o salir de una racha negativa.

Con el torneo entrando en su recta decisiva, cada punto cobra mayor valor y los estrategas deberán ajustar sus planteamientos para no dejar escapar oportunidades.

Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 14 del Apertura 2025

Martes 21 de octubre

  • Necaxa vs Cruz Azul - Hora: 19:00 horas - Canal: Claro Sports, ViX
  • América vs Puebla - Hora: 19:00 horas - Canal: ViX
  • Mazatlán vs Santos - Hora: 21:00 horas - Canal: FOX Sports, Caliente TV
  • Monterrey vs FC Juárez - Hora: 21:05 horas - Canal: ViX

Miércoles 22 de octubre

  • Querétaro vs Chivas - Hora: 19:00 horas - Canal: FOX Sports, Caliente TV
  • Pachuca vs Tigres - Hora: 19:00 horas - Canal: FOX Sports, Caliente TV
  • Atlas vs León - Hora: 21:00 horas - Canal: ViX
  • Tijuana vs Toluca - Hora: 21:00 horas - Canal: FOX Sports, Caliente TV
  • Pumas vs Atlético San Luis - Hora: 21:05 horas - Canal: ViX
