Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Toluca vs Pumas; HOY, sábado 16 de agosto

Los Pumas de Efraín Juárez visitan una aduana más que complicada en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX: el conjunto auriazul se mete en el mismísimo infierno para enfrentarse a los Diablos Rojos de Antonio Mohamed.

La escuadra universitaria se medirá a la escarlata en el estadio Nemesio Diez este sábado 16 de agosto.

El Club Universidad Nacional llega con la necesidad de ganar para sumar tres puntos y comenzarse a rezagar en la tabla general.

Actualmente, se encuentra ubicado en la posición número 13 de la clasificación, con cuatro de 12 puntos posibles.

Luego de cuatro jornadas, los Pumas únicamente han podido derrotar (0-2) al Querétaro, obtuvieron una unidad de su empate (1-1) con Necaxa y sufrieron dos descalabros con Santos Laguna (3-0) y Pachuca (2-3).

Por tal motivo, el equipo de Efraín Juárez tiene la obligación de arrebatarle el triunfo al actual campeón del futbol mexicano en su propia casa.

Sin embargo, la tarea no será nada sencilla para los felinos, ya que, en sus últimas 10 visitas, sólo los han podido derrotar entres ocasiones; los universitarios cuentan con un saldo negativo en más recientes visitas al Nemesio Diez, con saldo de cinco descalabros y dos empates.

Además, en sus últimos cuatro compromisos de Liga MX en cualquier estadio, los Pumas no han podido vencer al Toluca, con una derrota y tres igualadas.

Por su parte, el conjunto choricero atraviesa por un momento importante, ya que cuenta con cuatro partidos en fila sin sufrir un descalabro, tanto en el torneo local como en Leagues Cup.

En el Apertura 2025, los Diablos Rojos cuentan con nueve puntos en las cuatro primeras fechas, gracias a que vencieron a Necaxa (3-1), Santos Laguna (2-4) y FC Juárez (0-2); solamente, perdieron (3-4) con Tigres.

Mientras los Pumas buscarán escalar posiciones en la tabla general para no irse quedando atrás, el Toluca tratará de seguir peleando por el superliderato del futbol mexicano.

Horario y canales para ver EN VIVO Toluca vs Pumas de la Liga MX

Toluca vs Pumas

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 21:10

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium/ FOX/Caliente TV/Tubi

