Liga MX Femenil: Horario y canales para ver los partidos del Clausura 2026; HOY, sábado 24 de enero

El balompié mexicano no se detiene. Y este sábado, 24 de enero, arrancará la Jornada 5 de la Liga MX Femenil con tres partidos que se disputarán a lo largo de la tarde.

Las vigentes campeonas de Tigres Femenil verán acción este sábado en el “El Volcán”, donde recibirán la visita de las rojinegras del Atlas para disputar la quinta fecha del torneo.

Sin embargo, pese a que poseen la corona, las “Amazonas” actualmente ocupan la novena posición de la tabla general. El liderato está en manos de las “Rayadas” de Monterrey, acechadas por América y Pumas unas posiciones más abajo.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los tres partidos de la Liga MX Femenil.

¡A seguir sumando juntas! 💙

La previa de nuestro partido contra Juárez en la frontera enfrenta a Micha Abam y Enekia Lunyamila.



¡Juega con La Máquina Femenil en @NovibetMexico! 🚂



El momio a que anotamos el primer gol del partido y ganamos los tres puntos en el Creador de… pic.twitter.com/yhVpLi9x4c — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) January 24, 2026

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Sábado, 24 de febrero

Atletico de San Luis vs Tijuana | 16:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney+ Premium y ESPN 2 .

vs | 16:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . FC Juárez vs Cruz Azul | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Tubi

vs | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y Tigres vs Atlas | 20:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y Tubi.

