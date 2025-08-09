Más Información

América vs Querétaro: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 9 de agosto

América vs Querétaro: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 9 de agosto

Liga MX Femenil: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 5; hoy, sábado 9 de agosto

Liga MX Femenil: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 5; hoy, sábado 9 de agosto

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Andrés Guardado confesó que pudo ser jugador del Cruz Azul; "Me hablaron"

Andrés Guardado confesó que pudo ser jugador del Cruz Azul; "Me hablaron"

Horario y canales para ver EN VIVO el juego de Playoffs entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán; hoy sábado 9 de agosto

Horario y canales para ver EN VIVO el juego de Playoffs entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán; hoy sábado 9 de agosto

Este sábado, continúa la acción en el balompié mexicano femenil. La agenda sabatina tendrá tres partidos del , donde destaca el enfrentamiento que las “Águilas” del América sostendrán contra Necaxa.

Un encuentro al que llegarán después de firmar una histórica goleada ante Querétaro.

Asimismo, las "Tuzas" de Pachuca se enfrentarán a Santos Laguna. Mientras que el Toluca Femenil recibirá la visita de León.

De momento, quienes lideran la tabla general del torneo son las “Amazonas” de Tigres con trece puntos. Por debajo de ellas, se encuentran Pumas, América, Monterrey y FC Juárez.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión de cada uno de los partidos, correspondientes a la Jornada 5 del Apertura 2025.

Lee también

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Liga MX Femenil?

Sábado, 9 de agosto

  • Necaxa vs América | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.
  • Pachuca vs Santos Laguna | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Tubi.
  • Toluca vs León | 19:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios