Liga MX: Estos son los delanteros de la MLS que fracasaron en el futbol mexicano

Distintos equipos de la Liga MX han buscado en Estados Unidos la respuesta para reforzar sus plantillas, sobre todo en el ataque. Sin embargo, la gran mayoría de estas “apuestas” han sido un fracaso.

Chivas, Cruz Azul, Monterrey y América, son algunos de los equipos protagonistas del futbol mexicano que han fijado la vista en la MLS y aunque hay casos de éxito como el de Brian Rodríguez, quien llegó a ser seleccionado uruguayo por su desempeño en México, otros han pasado sin pena ni gloria.

Cade Cowell, quien acaba de dejar al Guadalajara con un pobre registro de 11 goles en 67 partidos, lejos de las expectativas puestas en él. El Rebaño también tuvo a Daniel Ríos, surgido en la cantera y que recibió una segunda oportunidad en el equipo después de anotar nueve goles en 30 partidos con Charlotte en la MLS. En 17 partidos convirtió un solo gol.

Otro caso negativo es el de Brandon Vázquez, que llegó a Rayados con etiqueta de goleador con el Cincinnati FC y en la Sultana del Norte, jugó 50 partidos y anotó 14 goles. Fue vendido al Austin FC. El Monterrey está por cerrar a Luca Orellano de la MLS, por lo que podría cometer un nuevo error en fichajes.

En Cruz Azul hay dos ejemplos. Mateusz Bogusz llegó como figura del LAFC y apenas registra tres goles en 38 partidos.

Giorgos Giakoumakis es la mayor decepción. El griego llegó a México en 2024 y a pesar de ganar cerca de 5 millones de pesos al mes, anotó solamente nueve goles en 40 partidos.