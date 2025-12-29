Salomón Rondón regresa a la Liga MX tras complicada etapa en España

La etapa de Salomón Rondón en la élite del futbol de España llegó a su final a unos cuantos días de concluir el 2025, al anunciarse su regreso a México para el Clausura 2026.

Tras unos meses como referente en el Real Oviedo, equipo con el que sumó dos anotaciones y era uno de los hombres de mayor peso por su trayectoria, el venezolano regresará a la Liga MX para integrarse al Pachuca.

Mediante redes sociales, la escuadra de Hidalgo anunció la vuelta del atacante, quien con la organización fue campeón de la Copa de Campeones de Concacaf y también levantó el trofeo del Derby de América en la Copa Intercontinental de la FIFA.

"Regresa el rey. Recibimos al héroe que tuvo la valentía de volver. Salomón Rondón", se escucha en el video compartido a los aficionados.

El regreso del delantero de 36 años fue tomado como una gran noticia por parte de los seguidores, quienes esperan verlo anotar y ayudar al equipo a buscar los primeros puestos de la tabla general.