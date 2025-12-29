La afición de Chivas Femenil recibió este lunes una buena noticia: la continuidad de una de sus más grandes estrellas, Alicia Cervantes.

Mediante redes sociales, el equipo tapatío informó que su máxima goleadora seguirá defendiendo los colores del club tras firmar una renovación hasta 2028.

Con un total de 156 goles en 198 partidos, Cervantes buscará ampliar su figura en el club, que espera en el próximo Clausura 2026 regresar a los primeros planos y luchar por el campeonato de la Liga MX Femenil.

"Estoy feliz de poder continuar con Chivas, quiero seguir haciendo historia y ganar campeonatos. Este club se merece muchas cosas", comentó en entrevista con el club.

Alicia Cervantes debutó en la Liga MX Femenil en 2017 y desde sus primeros minutos mostró la capacidad goleadora que más tarde la convertiría en referente del torneo. Su llegada a Chivas representó un impulso decisivo en su carrera, pues pronto se consolidó como pieza clave en el ataque rojiblanco.

Con el Rebaño Sagrado alcanzó la gloria al conquistar el campeonato del Guardianes 2021, donde sus goles fueron determinantes para que el equipo levantara el título y ella obtuviera el reconocimiento como una de las delanteras más letales del país.