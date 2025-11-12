Liga MX: ¿Cuántos años llevan sin ser campeón los 10 equipos que buscan el título del Apertura 2025?

La temporada regular del Apertura 2025 llegó a su fin y es momento de que empiece la fase final, primero con los partidos del Play-In y posteriormente, con los choques de cuartos de final de la Liguilla.

En las próximas semanas, comenzará el camino de 10 equipos por consagrarse campeones del futbol mexicano. Algunos, como el Toluca o el América, tienen poco tiempo de la última vez que levantaron el trofeo de campeón, pero hay otros como Juárez que buscarán su primera estrella y equipos grandes que se ilusionan con romper largas sequías.

A continuación, te presentamos cuánto tiempo lleva cada equipo sin ser campeones del futbol mexicano.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN SIN SER CAMPEONES LOS EQUIPOS DE FASE FINAL EN EL APERTURA 2025?

Los equipos están presentados conforme a la posición de la tabla.

Toluca: los Diablos Rojos son los vigentes campeones del futbol mexicano, por lo que llevan apenas unos meses sin consagrarse campeones de la Liga MX.

Tigres: los felinos llevan cuatro torneos sin ser campeones, fueron los últimos en levantar el trofeo antes del tricampeonato de las Águilas.

Cruz Azul: la Máquina rompió su sequía de más de 20 años en el 2021 y desde entonces, no ha logrado volver a ser campeón.

América: las Águilas no son campeonas desde el tricampeonato obtenido en el Apertura 2024 frente al Monterrey.

Monterrey: los Rayados no son campeones desde hace seis años, cuando conquistaron el Apertura 2019 en el estadio Azteca.

Chivas: el Rebaño sueña con volver a ser campeones después de ocho años, cuando vencieron a Tigres en el Clausura 2017.

Tijuana: los Xolos tienen más de 10 años sin ser campeones.

Juárez: los Bravos nunca se han consagrado campeones.

Pachuca: el Apertura 2022 fue el último título de Liga de los Tuzos.

Pumas: los universitarios no levantan el trofeo de campeón de Liga MX desde hace 14 años.

