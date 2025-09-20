Liga MX: Chivas vs Toluca – EN VIVO – Jornada 9 – Apertura 2025

Chivas enfrenta a Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, lo que se ve como uno de los duelos más interesantes de esta fecha, a pesar de las distintas realidades de cada club.

El Rebaño busca un resultado positivo en la visita del campeón del futbol mexicano, algo que luce complicado para ellos. En su último juego, los rojiblancos firmaron un empate de 0-0 con el cuadro de Tigres, luego de una tormenta que atrasó dos horas el arranque del partido.

De momento, el equipo de Gabriel Milito, está en la posición número 12 de la clasificación con un total de ocho unidades. En caso de ganar, más los otros resultados de hoy, el Guadalajara podría escalar un par de peldaños.

Por su parte, Toluca quiere encontrar en los rojiblancos su tercera victoria al hilo para recuperarse tras un pequeño tropiezo en la Leagues Cup, y de su derrota contra Cruz Azul en Liga MX.

En este momento, los Diablos Rojos marchan quintos de la clasificación con 16 unidades. Una victoria los podría llevar al tercer lugar de la tabla, por lo que su mira está puesta en el triunfo.

Sigue el MINUTO A MINUTO del Chivas vs Toluca