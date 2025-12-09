Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Cada vez falta menos para conocer al campeón del futbol mexicano. El Toluca y los Tigres disputarán la final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos y los Felinos lucharán por el trofeo en una eliminatoria 180 minutos; la ida se jugará el jueves 11 en el estadio Universitario y la vuelta el domingo 14 en el Nemesio Diez.

El ganador del trofeo hará historia porque alcanzará a un equipo histórico de nuestro balompié nacional en cantidad de campeonatos.

Si la escuadra escarlata se proclama campeón, llegará a 12 títulos de Primera División, al igual que las Chivas, y se colocaría sólo por detrás del América (16).

Mientras que, si los universitarios consiguen el trofeo, alcanzarían al Cruz Azul con nueve, y quedarían debajo del propio Toluca, del Rebaño y de las Águilas.

Luego de que se confirmarán los días y los horarios de la final del Apertura 2025, también se definió quiénes serán los árbitros que estarán a cargo de dirigir, tanto la ida como la vuelta.

La Comisión de Árbitros tomó la decisión de designar a los silbantes que impartirán justicia en la disputa por el título del futbol mexicano.

César Arturo Ramos Palazuelos y Marco Antonio Ortiz Nava son los nazarenos que tendrán la responsabilidad de arbitrar los duelos.

El Culichi estará en la vuelta en La Bombonera, mientras que el Gato dirigirá la ida en El Volcán. Los dos son los árbitros con más experiencia en la actualidad.

El dos veces mundialista (Rusia 2018 y Qatar 2022) estará al frente de una final por décima ocasión en su trayectoria, con lo que alcanzará a Arturo Brizio como el tercero que más finales ha dirigido.

Además, será su segunda final de manera consecutiva, ya que también estuvo presente en la del Clausura 2025, cuando el Toluca se coronó en el Nemesio Diez frente al América.

A César Ramos, lo acompañarán Alberto Morín y Marco Bisguerra, en las bandas, y Luis Enrique Santander como cuarto árbitro; Diana Pérez y Erick Yair Miranda estarán en la cabina del VAR.

Mientras que los árbitros asistentes de Marco Ortiz serán Christian Espinosa y Michel Morales y su cuarto árbitro será Daniel Quintero; Guillermo Pacheco e Ismael López serán los responsables del monitor del VAR.

