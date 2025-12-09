Atlante regresa a la Liga MX; confirma Mikel Arriola

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó el inminente regreso del Atlante a la Liga MX, luego de llevarse a cabo la última Asamblea Ordinaria de Dueños del año.

El directivo de la Femexfut informó que "ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios".

Arriola aseveró que TV Azteca alcanzó un acuerdo con Emilio Escalante, propietario de los Potros; dicha negociación se efectuará antes del verano de 2026, previo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

"TV Azteca, dueño del certificado del Mazatlán FC, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y trámites tradicionales. Se espera que la negociación esté concluido antes de 2026", agregó.

¿Dónde jugará el Atlante?

Una vez confirmado el cierre de la negociación, se decretará la sede dónde jugará los Potros del Atlante; hoy juegan en Zacatepec.

“Regulatoriamente ya se dio el primer paso, recordaremos el tema de Querétaro. Se presenta la solicitud a la asamblea, sujeta a las condiciones, también a los extremos reglamentarios", agregó.

"En caso de que pase, el siguiente paso es que, en todo caso, el club Atlante y Emilio Escalante pidan cambio de sede; eso ocurriría después”, concluyó el Mikel Arriola.

