Larcamón y Cruz Azul van por la reivindicación ante Flamengo; Filipe Luis elogia a Lorenzo Faravelli

Nicolás Larcamón aterrizó en Qatar con la maleta cerrada a cualquier recuerdo de la eliminación ante Tigres. El técnico de Cruz Azul decidió mirar hacia adelante, decidido a cambiar el guion del semestre con una actuación internacional que respalde el proyecto que lo trajo a La Noria.

Con firmeza, aceptó que ir avanzado en la Intercontinental no significa borrar lo anterior, sino transformar la narrativa. En conferencia, el argentino fue directo y usó la oportunidad como plataforma de reivindicación para su equipo y para sí mismo.

Larcamón lo definió sin rodeos: “No es salvar el semestre, es capitalizar una gran oportunidad, es un privilegio representar a Cruz Azul en un torneo de tal magnitud. Que la afición sepa que queremos trascender por medio de la identidad que hemos construido”, señaló en conferencia previo al duelo .

Además, dejó claro que enfrente tienen un rival poderoso, en ritmo y con jerarquía. “En ese sentido estoy consciente de que vamos a enfrentar a un gran rival, que viene con una confianza claramente a tope, pero confío mucho en nuestras capacidades y lo tenemos que hacer para ganar el partido y avanzar a la siguiente fase”.

Sobre Flamengo y el entorno que los rodea, Larcamón evitó subirse a discusiones que no les corresponden. “La verdad lo que pueda representar el término de ‘presión’ para ellos yo no lo tomo en cuenta porque no tiene que ver con nosotros. El foco principal está puesto en todo lo que nos haga mejor a nosotros en desempeño, en rendimiento para mañana”.

Mantuvo esa línea al remarcar que no integrará factores externos a su preparación. “Después, todo lo que tenga que ver con el rival y las sensaciones o los aspectos que puedan condicionar el rendimiento de ellos, yo no lo tomo en cuenta porque son factores ajenos a mi control”.

Filipe Luis elogió el mediocampo de la Máquina

Mientras Cruz Azul se enfoca en competir, en el otro lado del campo hay respeto absoluto. Filipe Luis no escatimó en elogios hacia La Máquina, a quien considera un equipo sólido y con una idea marcada de juego que suele someter a sus rivales.

El entrenador brasileño lo desarrolló con claridad: “Es un equipo competitivo, muy bien entrenado. Tiene grandes jugadores, especialmente fuertes físicamente. Defienden agresivamente, presionan e intentan controlar el juego. Para mí, el mediocampo es la gran diferencia: mucha calidad, movilidad y jugadores que siempre se ofrecen a participar”.

También subrayó el nivel de la Liga MX y la potencia del cuadro cementero. “Cruz Azul es un equipo muy competitivo, muy bien entrenado; y la liga mexicana es muy competitiva, muy disputada, donde también tiene un poder financiero muy grande”.

Desde su perspectiva, la batalla nace desde el centro del campo. “Faravelli tiene muchísima calidad, es un jugador determinante, y para mí es uno de los diferenciales de este equipo, que, para mí, son los centrocampistas”, puntualizó, convencido de que el duelo será frontal y sin concesiones.