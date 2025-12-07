Sergio Ramos le responde al Toluca: "Los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas"

Este sábado el Toluca eliminó a los Rayados de Monterrey tras empatar en el marcador global 3-3. La posición en la tabla le dio el boleto a la gran final a los Diablos Rojos que frustran el camino a la gloria del conjunto regiomontano que por si fuera poco, ya no contará con Sergio Ramos, que abandonará la institución con este fracaso en la espalda.

El futbolista español fue el autor del primer gol del Monterrey y su festejo fue directo hacia la porra del Toluca. El capitán de Rayados, después de anotar su penalti, mandó a callar a la afición escarlata, a pesar de que su gol no representaba la remontada de su equipo ni daba la vuelta al marcador.

Cuando terminó el partido, el Toluca se burló del Monterrey y de Sergio Ramos con la imagen de dicho festejo y la frase "Silencio, que la pandilla ya está descansando".

La respuesta de Rayados, o al menos de sus representantes, no tardó en llegar. Este domingo, el lateral Gerardo Arteaga respondió en la publicación que "tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad", en defensa del excampeón del mundo con España y capitán del Real Madrid.

Por si fuera poco, el propio Sergio Ramos respondió a la burla. Primero publicó un agradecimiento a su compañero de equipo, aunque le soltó una indirecta al equipo del Estado de México.

"Los leones no perdemos el sueño por la opinión de las ovejas", comentó Ramos, junto a una imagen de todos los títulos que ha ganado en su carrera. Eso no fue todo, ya que agregó una imagen comparando los seguidores que tiene el Toluca y los que tiene él, dando a entender que es más conocido y popular que uno de los clubes más ganadores de la Liga MX.

La respuesta de Sergio Ramos al Toluca