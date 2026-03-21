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Liga MX: Atlético de San Luis vs León EN VIVO - Jornada 12 del Clausura 2026

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Antes de que el encienda al Estadio Olímpico Universitario, el Atlético de San Luis recibirá la visita de León para disputar la Jornada 12 del torneo Clausura 2026. Este será uno de los cuatro partidos que, este sábado, se disputarán en el calendario de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Libertad Financiera. Mismo que podrá verse a través de la señal de ESPN, Disney + Premium y ViX Premium.

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Joao Pedro, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 con el Atlético de San Luis - Foto: Imago7
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¿Cómo llegan León y Atlético de San Luis a la Jornada 12 del Clausura 2026?

Por un lado, el Atlético de San Luis disputará el partido desde el treceavo lugar de la tabla con seis derrotas, tres victorias y dos empates. En esta jornada, la escuadra potosina no solo buscará escalar posiciones en el torneo. A nivel individual, el atacante João Pedro jugará para sumar anotaciones que le permitan mantenerse como líder en la tabla de goleo; de momento, suma diez tantos.

En la otra cara de la moneda, la “Fiera” de León llegará a este encuentro después de sufrir una goleada por parte de Chivas. Misma que permitió el liderato rojiblanco y que terminó con la renuncia de Ignacio Ambriz en la dirección técnica.

Hasta la onceava fecha del torneo, León ocupa el lugar dieciséis de la tabla con siete derrotas, tres victorias y un empate.

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León en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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