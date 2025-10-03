Liga MX: Atlas vs Juárez - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Este viernes, los "Bravos" de Juárez saltarán a la cancha del Estadio Jalisco con un objetivo en mente: sumar puntos para acercarse a las posiciones más altas del Apertura 2025.

Los rojinegros de Atlas recibirán a los "Bravos" para disputar la doceava fecha del torneo, cerrando la agenda correspondiente al balompié mexicano de este viernes.

De momento, los "Zorros" ocupan el lugar catorce de la tabla general con dos solitarias victorias en el actual certamen.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Jalisco.

Minuto a minuto de Atlas vs Juárez; hoy, viernes 3 de octubre