Más Información

Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a Rodrigo Huescas tras su lesión

Santiago Giménez dedica emotivo mensaje a Rodrigo Huescas tras su lesión

Liga MX: Atlas vs Juárez - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs Juárez - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Alexis Gutiérrez lanza indirecta a Chivas y Cruz Azul: América es el mejor de México

Alexis Gutiérrez lanza indirecta a Chivas y Cruz Azul: América es el mejor de México

Fallece Arthur Jones, campeón con los Baltimore Ravens; conquistó el Super Bowl XLVII

Fallece Arthur Jones, campeón con los Baltimore Ravens; conquistó el Super Bowl XLVII

Liga MX: Necaxa vs Pachuca - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Liga MX: Necaxa vs Pachuca - EN VIVO - Jornada 12 del Apertura 2025

Este viernes, los "Bravos" de saltarán a la cancha del Estadio Jalisco con un objetivo en mente: sumar puntos para acercarse a las posiciones más altas del Apertura 2025.

Los rojinegros de Atlas recibirán a los "Bravos" para disputar la doceava fecha del torneo, cerrando la agenda correspondiente al balompié mexicano de este viernes.

De momento, los "Zorros" ocupan el lugar catorce de la tabla general con dos solitarias victorias en el actual certamen.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Jalisco.

Lee también

Minuto a minuto de Atlas vs Juárez; hoy, viernes 3 de octubre

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS